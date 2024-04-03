В Рязани уклониста от военной службы оштрафовали на 40 тысяч рублей

Отмечается, что рязанец не явился в военный комиссариат Рязанского и Спасского районов Рязанской области, чтобы избежать прохождение призывной комиссии.

В Рязани уклониста от военной службы оштрафовали на 40 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба рязанского районного суда.

Отмечается, что рязанец не явился в военный комиссариат Рязанского и Спасского районов Рязанской области, чтобы избежать прохождение призывной комиссии. По данным суда, мужчина делал это умышленно и продолжал уклоняться от призыва на военную службу.

В ноябре местонахождение мужчины стало известно. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил рязанцу наказание в видео штрафа в 40 тысяч рублей.