В Рязани уклониста от военной службы оштрафовали на 40 тысяч рублей
Отмечается, что рязанец не явился в военный комиссариат Рязанского и Спасского районов Рязанской области, чтобы избежать прохождение призывной комиссии.
В Рязани уклониста от военной службы оштрафовали на 40 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба рязанского районного суда.
Отмечается, что рязанец не явился в военный комиссариат Рязанского и Спасского районов Рязанской области, чтобы избежать прохождение призывной комиссии. По данным суда, мужчина делал это умышленно и продолжал уклоняться от призыва на военную службу.
В ноябре местонахождение мужчины стало известно. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Суд назначил рязанцу наказание в видео штрафа в 40 тысяч рублей.