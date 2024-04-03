В Рязани пропала 83-летняя Светлана Лобачева (Фокина)

Уточняется, что пенсионерка вышла из дома во вторник, 2 апреля, и не вернулась.

В Рязани пропала 83-летняя Светлана Лобачева (Фокина). Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Уточняется, что пенсионерка вышла из дома во вторник, 2 апреля, и не вернулась.

Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза карие.

Одета: предположительно черная куртка, черные брюки, полусапожки, черный или розовый берет.

Тех, кто обладает информацией о местонахождении рязанки, просят сообщать по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.