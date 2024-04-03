В Рязани на 27 улицах нанесут дорожную разметку

Работы должны выполнить с момента заключения контракта по 30 сентября 2024 года.

В Рязани на 27 улицах нанесут дорожную разметку за 40 миллионов 129 тысяч 711 рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

Как указано в документах, разметку нанесут на улицах:

Первомайский проспект;

площадь Ленина;

Московское шоссе от пересечения с улицей Коломенской до Первомайского проспекта;

улица Каширина, в том числе мост через реку Трубеж на дороге Рязань — Борки у поста ГАИ в Рязани;

улица Дзержинского;

улица Вокзальная, участок до «Рязани-2»;

площадь Димитрова;

улица Солнечная;

улица Радищева;

улица Братиславская;

улица Высоковольтная;

улица Авиационная;

улица Ленина;

улица Есенина;

улица Советской Армии;

улица Новоселов;

Ряжское шоссе;

улица Семинарская;

дорога от Окского шоссе до улицы Есенина;

улица Горького;

улица Грибоедова;

улица Свободы;

Черновицкая улица;

улица Полетаева;

Восточная окружная дорога;

улица Пролетарская;

проезд Завражнова.

Заказчик — управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации. Согласно документации, подрядчик должен нанести разметку белого или светло-голубого цвета. Внешний вид полос после выполнения работ должен быть без трещин и отслоений.

Кроме того, в документах указано, что перед нанесением разметки подрядчик обязан согласовать с заказчиком и региональной Госавтоинспекцией схемы движения транспорта и пешеходов на время работ.

Работы должны выполнить с момента заключения контракта по 30 сентября 2024 года.