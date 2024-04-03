В Рязани на 27 улицах нанесут дорожную разметку
Работы должны выполнить с момента заключения контракта по 30 сентября 2024 года.
В Рязани на 27 улицах нанесут дорожную разметку за 40 миллионов 129 тысяч 711 рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.
Как указано в документах, разметку нанесут на улицах:
- Первомайский проспект;
- площадь Ленина;
- Московское шоссе от пересечения с улицей Коломенской до Первомайского проспекта;
- улица Каширина, в том числе мост через реку Трубеж на дороге Рязань — Борки у поста ГАИ в Рязани;
- улица Дзержинского;
- улица Вокзальная, участок до «Рязани-2»;
- площадь Димитрова;
- улица Солнечная;
- улица Радищева;
- улица Братиславская;
- улица Высоковольтная;
- улица Авиационная;
- улица Ленина;
- улица Есенина;
- улица Советской Армии;
- улица Новоселов;
- Ряжское шоссе;
- улица Семинарская;
- дорога от Окского шоссе до улицы Есенина;
- улица Горького;
- улица Грибоедова;
- улица Свободы;
- Черновицкая улица;
- улица Полетаева;
- Восточная окружная дорога;
- улица Пролетарская;
- проезд Завражнова.
Заказчик — управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации. Согласно документации, подрядчик должен нанести разметку белого или светло-голубого цвета. Внешний вид полос после выполнения работ должен быть без трещин и отслоений.
Кроме того, в документах указано, что перед нанесением разметки подрядчик обязан согласовать с заказчиком и региональной Госавтоинспекцией схемы движения транспорта и пешеходов на время работ.
Работы должны выполнить с момента заключения контракта по 30 сентября 2024 года.