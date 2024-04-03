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В Рязани на 27 улицах нанесут дорожную разметку
Работы должны выполнить с момента заключения контракта по 30 сентября 2024 года.

В Рязани на 27 улицах нанесут дорожную разметку за 40 миллионов 129 тысяч 711 рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

Как указано в документах, разметку нанесут на улицах:

  • Первомайский проспект;
  • площадь Ленина;
  • Московское шоссе от пересечения с улицей Коломенской до Первомайского проспекта;
  • улица Каширина, в том числе мост через реку Трубеж на дороге Рязань — Борки у поста ГАИ в Рязани;
  • улица Дзержинского;
  • улица Вокзальная, участок до «Рязани-2»;
  • площадь Димитрова;
  • улица Солнечная;
  • улица Радищева;
  • улица Братиславская;
  • улица Высоковольтная;
  • улица Авиационная;
  • улица Ленина;
  • улица Есенина;
  • улица Советской Армии;
  • улица Новоселов;
  • Ряжское шоссе;
  • улица Семинарская;
  • дорога от Окского шоссе до улицы Есенина;
  • улица Горького;
  • улица Грибоедова;
  • улица Свободы;
  • Черновицкая улица;
  • улица Полетаева;
  • Восточная окружная дорога;
  • улица Пролетарская;
  • проезд Завражнова.

Заказчик — управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации. Согласно документации, подрядчик должен нанести разметку белого или светло-голубого цвета. Внешний вид полос после выполнения работ должен быть без трещин и отслоений.

Кроме того, в документах указано, что перед нанесением разметки подрядчик обязан согласовать с заказчиком и региональной Госавтоинспекцией схемы движения транспорта и пешеходов на время работ.

Работы должны выполнить с момента заключения контракта по 30 сентября 2024 года.