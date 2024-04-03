В Рязани инкассатор спрятал в машине 280 тысяч рублей, а потом забрал их себе
Ему грозит до шести лет лишения свободы.
В Рязани инкассатор спрятал в машине 280 тысяч рублей, а потом забрал их себе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Отмечается, что в сентябре 2023 года мужчина, находясь на работе, с напарником инкассацию торговых точек.
Когда обвиняемый остался в салоне автомобиля один, взял из сейф-пакета 280 тысяч рублей и спрятал их под сидение. А потом забрал средства себе.
Уголовное дело направили в суд. Ему грозит до шести лет лишения свободы.