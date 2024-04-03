Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
15°
Чтв, 04
10°
Птн, 05
ЦБ USD 92.39 -0.14 04/04
ЦБ EUR 99.43 0.02 04/04
Нал. USD 93.31 / 94.1 02/04 18:07
Нал. EUR 95 / 94.1 02/04 18:07
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
Вчера 13:42
9 562
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
4 970
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
8 388
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
8 742
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязань привезут частицу пояса пресвятой Богородицы
Святыню привезут 13 апреля в 07:30 в кафедральный собор Рождества Христова. Ковчег будет пребывать в храме до 15 апреля. Молебны перед ним будут совершать ежедневно в 11.00, 12.30, 14.00 и 15.30.

В Рязань привезут частицу пояса пресвятой Богородицы. Об этом сообщили на сайте рязанской епархии.

Святыню привезут 13 апреля в 07:30 в кафедральный собор Рождества Христова. Ковчег будет пребывать в храме до 15 апреля. Молебны перед ним будут совершать ежедневно в 11.00, 12.30, 14.00 и 15.30.

Частицу пояса привезут по молодежной просветительской программе «Духовная связь».

Справка:

По преданию, Божия Матерь соткала пояс из верблюжей шерсти. В X веке его разделили на три части, которые со временем оказались в Болгарии, Грузии, в монастыре Троодитисса на Кипре, а также в Ватопедском монастыре на Афоне. Из последней обители по инициативе Фонда Андрея Первозванного в 2011 году пояс привезли в Россию.