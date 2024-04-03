В Рязань привезут частицу пояса пресвятой Богородицы

Святыню привезут 13 апреля в 07:30 в кафедральный собор Рождества Христова. Ковчег будет пребывать в храме до 15 апреля. Молебны перед ним будут совершать ежедневно в 11.00, 12.30, 14.00 и 15.30.

В Рязань привезут частицу пояса пресвятой Богородицы. Об этом сообщили на сайте рязанской епархии.

Святыню привезут 13 апреля в 07:30 в кафедральный собор Рождества Христова. Ковчег будет пребывать в храме до 15 апреля. Молебны перед ним будут совершать ежедневно в 11.00, 12.30, 14.00 и 15.30.

Частицу пояса привезут по молодежной просветительской программе «Духовная связь».

Справка:

По преданию, Божия Матерь соткала пояс из верблюжей шерсти. В X веке его разделили на три части, которые со временем оказались в Болгарии, Грузии, в монастыре Троодитисса на Кипре, а также в Ватопедском монастыре на Афоне. Из последней обители по инициативе Фонда Андрея Первозванного в 2011 году пояс привезли в Россию.