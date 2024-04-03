В РГРТУ состоялся сеанс радиосвязи с пролетающей над Рязанью МКС

В среду, 3 апреля, в РГРТУ в научно-образовательном центре «Космические технологии» состоялся сеанс радиосвязи с пролетающей над Рязанью Международной космической станцией. Он продлился 11 минут.

С приветственным словом к российско-белорусскому экипажу Российского сегмента МКС обратились зампред правительства Рязанской области Наталья Суворова и ректор РГРТУ Михаил Чиркин.

Пообщаться с членами команды МКС удалось также и студентам, они смогли задать интересующие их вопросы на темы, связанные с разработками радиоэлектронных приборов в космической отрасли, способах их применения и задачах, которые стоят перед молодыми инженерами.