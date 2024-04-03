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В Подмосковье дочь расчленила отца во время семейного ужина

В Подмосковье дочь расчленила отца во время семейного ужина. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 1 апреля, в Балашихе.

По информации источника, 78-летний мужчина приехала в гости к 52-летней дочери — она жила недалеко от него. Родственники сели ужинать, распивали алкоголь. Предварительно, мужчина начал критиковать неуживчивый характер дочери, ей это не понравилось, возник скандал.

Во время ссоры женщина схватила нож и ударила пожилого отца в грудь. Мужчина умер на месте. Дочь расчленила тело топором. Части туловища она сложила в холодильник, а конечности выбросила в сточную яму у дома.

В итоге она позвонила в полицию и во всем созналась. Ее задержали.