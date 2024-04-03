В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

Украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 945 человек на всех направлениях.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом сообщили в ежедневной сводке ведомства.

Украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 945 человек на всех направлениях.

На Донецком направлении ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины «Козак» и «MaxPro», также орудие М119, САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 «Рапира». На Авдеевском направлении ВСУ потеряли гаубицу М777, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика». На Херсонском направлении потери противника составили САУ AS-90 Braveheart, орудие Д-20 и гаубицу Д-30. На Купянском направлении ВСУ потеряли гаубицу М777 и два орудия Д-20.

Силами ПВО РФ были сбиты 164 БПЛА и две управляемые авиационные бомбы JDAM.

Отмечается, что на донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи, на авдеевском направлении улучшили положение по переднему краю.