Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
15°
Чтв, 04
10°
Птн, 05
ЦБ USD 92.39 -0.14 04/04
ЦБ EUR 99.43 0.02 04/04
Нал. USD 93.31 / 94.1 02/04 18:07
Нал. EUR 95 / 94.1 02/04 18:07
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
Вчера 13:42
9 562
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
4 970
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
8 388
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
8 742
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки
Украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 945 человек на всех направлениях.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом сообщили в ежедневной сводке ведомства.

Украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 945 человек на всех направлениях.

На Донецком направлении ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины «Козак» и «MaxPro», также орудие М119, САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 «Рапира». На Авдеевском направлении ВСУ потеряли гаубицу М777, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика». На Херсонском направлении потери противника составили САУ AS-90 Braveheart, орудие Д-20 и гаубицу Д-30. На Купянском направлении ВСУ потеряли гаубицу М777 и два орудия Д-20.

Силами ПВО РФ были сбиты 164 БПЛА и две управляемые авиационные бомбы JDAM.

Отмечается, что на донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи, на авдеевском направлении улучшили положение по переднему краю.