В Михайлове засняли школьников, которые шли по затопленному ограждению
«Школьники города Михайлов подвергают себя реальной опасности», — отметил автор поста.
В Михайлове засняли школьников, которые шли по затопленному ограждению. Видео опубликовали в группе «Новости Рязани Вконтакте».
На кадрах видно, как трое подростков двигаются по затопленному железному ограждению.
«Школьники города Михайлов подвергают себя реальной опасности», — отметил автор поста.
Видео можно посмотреть здесь.
Ранее в Рязани засняли купающихся подростков.