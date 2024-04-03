В 2023 году 190 миллиардов рублей выделили на повышение зарплат бюджетникам

«Эти люди заботятся о нашем здоровье, детях, занимаются вопросами культуры и науки», — сказал Мишустин.

В 2023 году 190 миллиардов рублей выделили на повышение зарплат бюджетникам. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

По его словам, зарплаты сотрудников бюджетных организаций находятся на контроле у правительства.

«Эти люди заботятся о нашем здоровье, детях, занимаются вопросами культуры и науки», — сказал Мишустин.

Он отметил, что для увеличения зарплат медработников выделили 30 миллиардов рублей из Фонда обязательного медицинского страхования.