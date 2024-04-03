The Guardian: Украина планирует атаковать Крымский мост

По информации издания, удар планируется в первой половине года.

Украина хочет атаковать Крымский мост. Об этом сообщило издание The Guardian.

По информации издания, удар планируется нанести в первой половине года. Для этого планируют использовать дроны. Согласно источнику издания в украинской разведке, у главы ГУР Кирилла Буданова* якобы есть «часть средств для осуществления этой цели».

Журналисты отметили, что нет ясности, как будет развиваться украинская атака на защищенный объект — Россия предприняла масштабные меры для безопасности моста, усилив противовоздушную оборону в регионе.

*внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов