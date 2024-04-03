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Стало известно, сколько будут стоить обновления для Windows 10
Напомним, Microsoft будет бесплатно поддерживать Windows 10 до октября 2025 года. После этого все обновления станут платными.

Стало известно, сколько будут стоить обновления для Windows 10. Об этом сообщается на сайте компании.

Напомним, Microsoft будет бесплатно поддерживать Windows 10 до октября 2025 года. После этого все обновления станут платными.

Согласно расценкам, корпоративные пользователи смогут приобрести лицензию на получение платных обновлений для пяти компьютеров за 61 доллар, или около 5,6 тысяч рублей, в год. При этом стоимость будет удваиваться каждый год: 122 доллара — за второй, 244 доллара — за третий, и так далее.

В компании также назвали стоимость обновлений для организаций, которые пользуются Windows 10 через удаленное подключение на компьютерах с Windows 11. Лицензия на одного пользователя составит 45 долларов, но также будет удваиваться каждый год. Кроме того, если корпоративный пользователь подпишется на обновление со второго года, то ему все равно придется заплатить за первый год доступа.

Отмечается, что бизнес-клиентам с подпиской на облачные службы обновлений вроде Microsoft Intune и Windows Autopatc сделают скидку в 25%. Академические лицензии обойдутся в 1, 2 и 4 доллара соответственно.