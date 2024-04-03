Рязанскому заводу отдадут землю рядом с Окой и Трубежем для расширения

Участки находятся на проезде Шабулина № 3 и № 3, сооружение 10. Один из них хотят перевести в зону предприятий четвертого и пятого класса опасности.

В среду, 3 марта, на публичных слушаниях рязанский завод силикатных изделий попросил перевести пойменные земли Оки и Трубежа в промзону для расширения. Журналист РЗН. Инфо побывал на обсуждении.

Участки находятся на проезде Шабулина № 3 и № 3, сооружение 10. Один из них также хотят перевести в зону предприятий четвертого и пятого класса опасности.

Заместитель гендиректора завода по общим вопросам Анастасия Родионова заявила, что рязанские застройщики перешли на новые материалы и отказались от силикатных кирпичей, которые производит предприятие. Для сохранения работы завода руководство решило производить межкомнатные двери и расширить территорию.

По словам Родионовой, информация в генплане о том, что территории относятся к пойме Оки, оказалась ошибочной. Во время исследований установили, что рассматриваемая территория расположена вне границы земельных зон. Участок исторически использовался под склады сыпучих материалов. На нем нет почвенного покрова, там находится песок, глина и щебень.

Как сказала докладчица, предприятие планирует разместить на данной территории склады для хранения готовой продукции, сырья и материалов. По ее словам, увеличение производства даст Рязани дополнительно более одной тысячи рабочих мест.

Кроме того, один из рязанцев поинтересовался, куда идут отходы от производства. Родионова заявила, что в процессе работы остаются только остатки песка или извести. Весь мусор проходит вторичную переработку. Жидких отходов нет.

Окончательное решение по проекту опубликуют официально.