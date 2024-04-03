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Рязанские врачи приняли роды у женщины, забеременевшей с внутриматочной спиралью
Об этом сообщили в пресс-службе перинатального центра.

В Рязанском перинатальном центре приняли роды у женщины, которая забеременела на фоне внутриматочной спирали. Об этом учреждение сообщило в соцсетях.

Уточняется, что ВМС — один из способов контрацепции, направленный на предотвращение беременности. При этом, по данным ВОЗ, почти половина случаев маточной беременности, возникшей на фоне ВМС, заканчивается самопроизвольным абортом.

«Преждевременные роды у этих женщин наблюдаются в четыре раза чаще, чем в обычной популяции. В 20% беременностей контрацептив остается в полости матки до родов, располагаясь в области плаценты, оболочек, и не приводит к акушерским осложнениям и уродствам плода», — уточняется в публикации.

После родов спираль удаляют из матки.

Пациентка всю беременность была под наблюдением врачей центра, периодически выполнялся уз-контроль. Спираль располагалась между плацентой и стенкой матки.

«Со слов женщины беременность для нее была, конечно, очень неожиданна, но сомнений не было — этот ребенок предназначен ей свыше», — указано в публикации.