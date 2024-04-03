Рязанские полицейские задержали группу из 21 иностранца за распространение наркотиков

По данным полиции, мужчины создали криминальную структуру, которая занималась торговлей запрещенными веществами. Они хранили оптовые партии наркотиков, передавали их межрегиональным курьерам для доставки розничным распространителям.

Рязанские полицейские задержали группу иностранцев за распространение наркотиков. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Банду из 21 иностранца полицейским удалось задержать при помощи сотрудников Главного управления по контролю за оборотом наркотиков.

По данным полиции, мужчины создали криминальную структуру, которая занималась торговлей запрещенными веществами. Они хранили оптовые партии наркотиков, передавали их межрегиональным курьерам для доставки розничным распространителям. Сбывали нелегальный товар через тайники-закладки. Между собой преступники общались с помощью мессенджера, личных встреч избегали.

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемых. В арендуемых ими квартирах, а также автомобилях и уличных тайниках нашли порядка пяти килограммов запрещенных веществ. Результаты исследования показали, что изъятое — это героин, мефедрон и метадон.

Возбуждено 33 уголовных дела по статьям 210 «Организация преступного сообщества», 30 и 228.1. Дело расследуется региональной полицией. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками полиции и сотрудниками УФСБ России по Рязанской области. Фигуранты дела заключены под стражу.