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Рязанца осудят за ложное сообщение о готовящемся взрыве
Инцидент произошел в феврале 2023 года. В магазине электроники пьяный мужчина рассказал о взрывчатке, заложенной в соседнем супермаркете. Однако специалисты при осмотре не нашли устройство.

Рязанца осудят за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в феврале 2023 года.

Органами предварительного расследования установлено, что пьяный мужчина пришел в магазин электроники. Он рассказал управляющему, что в соседнем супермаркете заложено взрывное устройство.

При обследовании помещения специалисты не нашли взрывчатку.

Дело направили в Советский районный суд для рассмотрения по существу.