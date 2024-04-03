Рязанца осудят за ложное сообщение о готовящемся взрыве

Инцидент произошел в феврале 2023 года. В магазине электроники пьяный мужчина рассказал о взрывчатке, заложенной в соседнем супермаркете. Однако специалисты при осмотре не нашли устройство.