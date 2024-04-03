Рязанца осудят за ложное сообщение о готовящемся взрыве
Инцидент произошел в феврале 2023 года. В магазине электроники пьяный мужчина рассказал о взрывчатке, заложенной в соседнем супермаркете. Однако специалисты при осмотре не нашли устройство.
Рязанца осудят за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Инцидент произошел в феврале 2023 года.
Органами предварительного расследования установлено, что пьяный мужчина пришел в магазин электроники. Он рассказал управляющему, что в соседнем супермаркете заложено взрывное устройство.
При обследовании помещения специалисты не нашли взрывчатку.
Дело направили в Советский районный суд для рассмотрения по существу.