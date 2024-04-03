Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
14°
Чтв, 04
10°
Птн, 05
ЦБ USD 92.53 0.24 03/04
ЦБ EUR 99.41 -0.16 03/04
Нал. USD 93.31 / 94.1 02/04 18:07
Нал. EUR 95 / 94.1 02/04 18:07
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
Вчера 13:42
7 238
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
4 780
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
8 226
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
8 585
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Politico: фронт ВСУ рухнет, если Россия сконцентрирует силы в одном месте
Издание привело мнение украинских военных.

Фронт ВСУ обрушится, если ВС России сконцентрируют силы в одном месте и нанесут мощный удар. Об этом сообщили обозреватели издания Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских военных.

По мнению офицеров ВСУ, существует значительный риск обрушения фронта.

«Все зависит от от того, на каком участке российские генералы решат сконцентрировать усилия», — указывает издание слова высокопоставленных украинских военных.

Уточняется, что российские военные смогут прорвать оборону Украины при помощи планирующих авиабомб, которые показали свою эффективность в ходе СВО. Вторым преимуществом называют численное превосходство.

По словам украинского офицера, Запад уже никак не поможет Украине справиться с российским наступлением.

«У нас кризис. А Россия собирает ресурсы и будет готова к мощному удару летом», — поделился мнением военный.