Politico: фронт ВСУ рухнет, если Россия сконцентрирует силы в одном месте

Издание привело мнение украинских военных.

Фронт ВСУ обрушится, если ВС России сконцентрируют силы в одном месте и нанесут мощный удар. Об этом сообщили обозреватели издания Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских военных.

По мнению офицеров ВСУ, существует значительный риск обрушения фронта.

«Все зависит от от того, на каком участке российские генералы решат сконцентрировать усилия», — указывает издание слова высокопоставленных украинских военных.

Уточняется, что российские военные смогут прорвать оборону Украины при помощи планирующих авиабомб, которые показали свою эффективность в ходе СВО. Вторым преимуществом называют численное превосходство.

По словам украинского офицера, Запад уже никак не поможет Украине справиться с российским наступлением.

«У нас кризис. А Россия собирает ресурсы и будет готова к мощному удару летом», — поделился мнением военный.