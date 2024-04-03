Опубликован прогноз погоды на 4 апреля в Рязанской области

Температура воздуха по области ночью +4, +9 градусов, днем +9, +14 градусов.

Опубликован прогноз погоды на 4 апреля в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.

В четверг, 4 апреля, в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 8-13 метров в секунду, ночью местами порывы 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +4, +9 градусов, днем +9, +14 градусов.