Мишустин заявил о росте продолжительности жизни по итогам 2023 года

По его словам, показатель составил почти 73,5 лет.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о росте продолжительности жизни по итогам 2023 года. Об этом он сказал, выступая в Государственной думе, пишет РИА Новости.

«По итогам прошлого года продолжительность жизни в России достигала почти 73,5 лет. Что выше доковидных значений. Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России», — сказал Мишустин.

Он отметил важность роста продолжительности именно активной и здоровой жизни.