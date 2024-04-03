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МИД: России стало известно об участии шведских наемников на стороне Киева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об участии шведских наемников на стороне Украины. Об этом она сообщила РИА Новости.

«Попытки внешнеполитического ведомства Швеции неуклюже легитимизировать подобных „солдат удачи“ и таким образом фактически подстрекать к поездкам в „горячую зону“ еще большее количество шведских граждан говорят о полном безразличии Стокгольма к судьбам собственных подданных», — сказала она.