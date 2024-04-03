Малков: на реализацию проектов местных инициатив дополнительно направим 50 млн рублей

На реализацию проектов местных инициатив дополнительно направим 50 млн рублей из регионального бюджета. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
«Не раз говорил, что огромную роль в улучшении наших городов и сел играют сами жители. Каждый может напрямую влиять на позитивные изменения. Один из важнейших инструментов — программа поддержки местных инициатив. Люди сами, сообща, вместе с соседями придумывают идеи и проекты, а мы помогаем воплотить их в жизнь. Благодаря этой программе устанавливаются детские площадки, благоустраиваются дворы и парки, ремонтируются дороги», — сказал он.
Отмечается, что в 2023 году в Рязанской области в рамках данной программы реализовали 177 проектов на территории 68 муниципальных образований.
В этом году поддержку получат 193 проекта.