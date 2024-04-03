Из-за сильного ветра в Рязани отменили вечерний рейс плавательного транспорта
Отмечается, что движение ПТС возобновится при установлении благоприятных погодных условий.
Из-за сильного ветра в Рязани отменили вечерний рейс плавательного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Рязанского района.
В среду, 3 апреля, из-за сильного ветра отменили вечерний рейс плавательного транспортного средства до сел Заокское и Коростово.
Отмечается, что движение ПТС возобновится при установлении благоприятных погодных условий.
Жителей, у которых нет возможности остаться в Рязани, просят обращаться по телефонам:
- +7 (980) 563-70-59 (Светлана Александровна Копорева, начальник районного отдела транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства);
- +7 (906) 647-97-59 (Нина Ивановна Судачкова, глава администрации Заокского сельского поселения);
- 8 (4912) 28-62-05 — Единая дежурно-диспетчерская служба Рязанского района.
Всех желающих доставят в пункт временного размещения в селе Поляны.