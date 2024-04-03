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Из-за сильного ветра в Рязани отменили вечерний рейс плавательного транспорта
Отмечается, что движение ПТС возобновится при установлении благоприятных погодных условий.

Из-за сильного ветра в Рязани отменили вечерний рейс плавательного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Рязанского района.

В среду, 3 апреля, из-за сильного ветра отменили вечерний рейс плавательного транспортного средства до сел Заокское и Коростово.

Отмечается, что движение ПТС возобновится при установлении благоприятных погодных условий.

Жителей, у которых нет возможности остаться в Рязани, просят обращаться по телефонам:

  • +7 (980) 563-70-59 (Светлана Александровна Копорева, начальник районного отдела транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства);
  • +7 (906) 647-97-59 (Нина Ивановна Судачкова, глава администрации Заокского сельского поселения);
  • 8 (4912) 28-62-05 — Единая дежурно-диспетчерская служба Рязанского района.

Всех желающих доставят в пункт временного размещения в селе Поляны.