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InfoBRICS: ВС России моментально уничтожает западное оружие на Украине
Данная техника не находится на поле боя, потому что сразу уничтожается точными ударами артиллерии.

ВС России моментально уничтожает западное оружие и бронетехнику на Украине. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой н аналитика Центра геостратегических исследований Лукаса Лейроса.

По его словам, данная техника не находится на поле боя, потому что сразу уничтожается точными ударами артиллерии.

Лейрос добавил, что Запад поставляет киевскому режиму устаревшие образцы вооружения.