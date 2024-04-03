Для жителей Рязанской области выпустили второе метеопредупреждение за сутки
По данным синоптиков, в четверг, 4 апреля, на территории Рязанской области и Рязани ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 и более градусов по сравнению с предыдущими сутками.
Для жителей Рязанской области выпустили второе метеопредупреждение за сутки. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, в четверг, 4 апреля, на территории Рязанской области и Рязани ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 и более градусов по сравнению с предыдущими сутками.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области сохранится сильный ветер.