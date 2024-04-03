33-летняя рязанка пыталась зарезать студентку разбитой бутылкой

Возбуждено уголовное дело.

33-летняя рязанка пыталась зарезать студентку разбитой бутылкой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Все произошло в Александро-Невском. В полицию обратили местные жители и сообщили, что женщина в состоянии алкогольного опьянения угрожает убийством 18-летней девушке.

Правоохранители прибыли на место и установили, что студентка упрекнула рязанку в том, что она никак не приведет себя в порядок. Нетрезвая хозяйка начала ругаться, схватила разбитую бутылку из-под пива и пригрозила.

Возбуждено уголовное дело.