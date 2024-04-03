20-летний рязанец обокрал знакомую на 89 тысяч рублей
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
20-летний рязанец обокрал знакомую на 89 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В полицию обратилась девушка и сообщила о пропаже денег.
Правоохранители установили, что у нее в гостях был приятель из Михайловского района.
Полицейские установили, что молодой человек причастен к краже сбережений. Злоумышленника задержали.
Возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.