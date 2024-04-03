20-летний рязанец обокрал знакомую на 89 тысяч рублей

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

20-летний рязанец обокрал знакомую на 89 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась девушка и сообщила о пропаже денег.

Правоохранители установили, что у нее в гостях был приятель из Михайловского района.

Полицейские установили, что молодой человек причастен к краже сбережений. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.