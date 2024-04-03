Новости Рязани за 3 апреля 2024 год

У завода «Технониколь» в Рязани ветер снес остановку

Ранее рязанцы засняли разрушенную остановку у Новорязанской ТЭЦ.

У завода «Технониколь» в Рязани ветер снес остановку. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань», "От сильного ветра снесло остановку у «Технониколь» в сторону города", — подписал автор поста. Ранее рязанцы засняли разрушенную остановку у Новорязанской ТЭЦ.

В Рязани водитель «Митсубиши» перекрыл движение по пешеходной дорожке

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что проводят проверку по данному факту, а также напомнили о штрафах до 1000 за остановку на тротуарах.

В Рязани водитель «Митсубиши» перекрыл движение по пешеходной дорожке. Об этом рязанцы сообщили в группе «Pro Рязань». Инцидент произошел в среду, 3 апреля, на улице Островского. «Тяжело представить, что происходит в голове у водителя автомобиля, когда он принимает решение припарковать так автомобиль. Видимо, он глубоко уважает всех окружающих людей, особенно пожилых и матерей с колясками», — отметил автор поста. В региональной Госавтоинспекции сообщили, что проводят проверку по данному факту, а также напомнили о штрафах до 1000 за остановку на тротуарах.

В Москве из-за ураганного ветра погибли два человека, еще 15 пострадали

В Москве из-за ураганного ветра погибли два человека, еще 15 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина. В среду, 3 апреля, результате штормового ветра в Москве, погибли два человека. Еще 15 пострадали. По словам мэра, порывы ветра в столице достигали более 21 метра в секунду.

Песков прокомментировал слова Зеленского о новой мобилизации в России

Пресс-секретарь президента России заявил, что слова Зеленского о мобилизации 300 тысяч человек в июне этого года — неправда.

Песков прокомментировал слова Зеленского о новой мобилизации в России. Его цитирует РИА Новости. Пресс-секретарь президента России заявил, что слова Зеленского о мобилизации 300 тысяч человек в июне этого года — неправда. Ранее заявление Зеленского прокомментировал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В работе мессенджера WhatsApp* произошел масштабный сбой

Мессенджер не дает отправить сообщения, а WEB-версия для компьютеров не загружается.

В работе мессенджера WhatsApp* произошел масштабный сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector. Мессенджер не дает отправить сообщения, а WEB-версия для компьютеров не загружается. *принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

Стало известно, сколько будут стоить обновления для Windows 10

Напомним, Microsoft будет бесплатно поддерживать Windows 10 до октября 2025 года. После этого все обновления станут платными.

Стало известно, сколько будут стоить обновления для Windows 10. Об этом сообщается на сайте компании. Напомним, Microsoft будет бесплатно поддерживать Windows 10 до октября 2025 года. После этого все обновления станут платными. Согласно расценкам, корпоративные пользователи смогут приобрести лицензию на получение платных обновлений для пяти компьютеров за 61 доллар, или около 5,6 тысяч рублей, в год. При этом стоимость будет удваиваться каждый год: 122 доллара — за второй, 244 доллара — за третий, и так далее. В компании также назвали стоимость обновлений для организаций, которые пользуются Windows 10 через удаленное подключение на компьютерах с Windows 11. Лицензия на одного пользователя составит 45 долларов, но также будет удваиваться каждый год. Кроме того, если корпоративный пользователь подпишется на обновление со второго года, то ему все равно придется заплатить за первый год доступа. Отмечается, что бизнес-клиентам с подпиской на облачные службы обновлений вроде Microsoft Intune и Windows Autopatc сделают скидку в 25%. Академические лицензии обойдутся в 1, 2 и 4 доллара соответственно.

Названа причина стрельб в Горроще

По словам собеседника агентства, в Горроще проходят плановые ночные стрельбы военизированных структур.

Названа причина стрельб в Горроще. Об этом РЗН, Инфо сообщил источник в силовых структурах. По словам собеседника агентства, в Горроще проходят плановые ночные стрельбы военизированных структур. Ранее появилось видео со звуками стрельбы.

Рязанцы сообщили о звуках стрельбы в Роще

Отмечается, что звуки стрельбы слышны уже 10 минут.

Рязанцы сообщили о звуках стрельбы в Роще. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани». Отмечается, что звуки стрельбы слышны уже 10 минут. Позже источник в силовых структурах сообщил РЗН.Инфо о причине стрельб.

В Михайлове засняли школьников, которые шли по затопленному ограждению

«Школьники города Михайлов подвергают себя реальной опасности», — отметил автор поста.

В Михайлове засняли школьников, которые шли по затопленному ограждению. Видео опубликовали в группе «Новости Рязани Вконтакте». На кадрах видно, как трое подростков двигаются по затопленному железному ограждению. «Школьники города Михайлов подвергают себя реальной опасности», — отметил автор поста. Видео можно посмотреть здесь. Ранее в Рязани засняли купающихся подростков.

Рязанскому заводу отдадут землю рядом с Окой и Трубежем для расширения

Участки находятся на проезде Шабулина № 3 и № 3, сооружение 10. Один из них хотят перевести в зону предприятий четвертого и пятого класса опасности.

В среду, 3 марта, на публичных слушаниях рязанский завод силикатных изделий попросил перевести пойменные земли Оки и Трубежа в промзону для расширения. Журналист РЗН. Инфо побывал на обсуждении. Участки находятся на проезде Шабулина № 3 и № 3, сооружение 10. Один из них также хотят перевести в зону предприятий четвертого и пятого класса опасности. Заместитель гендиректора завода по общим вопросам Анастасия Родионова заявила, что рязанские застройщики перешли на новые материалы и отказались от силикатных кирпичей, которые производит предприятие. Для сохранения работы завода руководство решило производить межкомнатные двери и расширить территорию. По словам Родионовой, информация в генплане о том, что территории относятся к пойме Оки, оказалась ошибочной. Во время исследований установили, что рассматриваемая территория расположена вне границы земельных зон. Участок исторически использовался под склады сыпучих материалов. На нем нет почвенного покрова, там находится песок, глина и щебень. Как сказала докладчица, предприятие планирует разместить на данной территории склады для хранения готовой продукции, сырья и материалов. По ее словам, увеличение производства даст Рязани дополнительно более одной тысячи рабочих мест. Кроме того, один из рязанцев поинтересовался, куда идут отходы от производства. Родионова заявила, что в процессе работы остаются только остатки песка или извести. Весь мусор проходит вторичную переработку. Жидких отходов нет. Окончательное решение по проекту опубликуют официально.

В Рязани засняли автомобиль с заклеенным номером

На кадрах видно, что на красном автомобиле Saab заклеены три цифры номера.

В Рязани засняли автомобиль с заклеенным номером. Видео в редакцию РЗН. Инфо прислал очевидец. Рязанка уточнила, что видео было снято на Первомайском шоссе у остановки «Вокзальная». На кадрах видно, что на красном автомобиле Saab заклеены три цифры номера. В региональной Госавтоинспекции сообщили, что начали проверку по данному факту.

Рязанцы пожаловались на плохую дорогу на трассе между Спас-Клепиками и Касимовом

«Машину можно покупать новую сразу после поездки», — подписал автор поста.

Рязанцы пожаловались на плохую дорогу на трассе между Спас-Клепиками и Касимовом. Пост об этом появился в Telegram -канале «Подслушано в Рязани». «Дорога от Спас-Клепиков до Касимова. Такие вот у нас дороги. Машину можно покупать новую сразу после поездки», — подписал автор поста.

В Ростове-на-Дону загорелось зернохранилище

В Ростове-на-Дону загорелось зернохранилище. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Площадь пожара — 1000 квадратных метров. По предварительным данным, на складе может также находиться зерноуборочная техника и топливо. В пресс-службе МЧС пояснили, что погибших и пострадавших нет. К тушению привлечено 68 человек и 23 единицы техники

Рязанцы засняли разрушенную остановку у Новорязанской ТЭЦ

На кадрах видно, что остановка упала назад, а ее детали разнесло по территории.