Житель Захаровского района дважды за год устроил пожар

В пятницу, 26 апреля, в селе Федоровском Захаровского района произошел пожар в квартире на втором этаже двухэтажного дома. Подробности сообщаются на сайте ИД «Пресса».

В пятницу, 26 апреля, в селе Федоровском Захаровского района произошел пожар в квартире на втором этаже двухэтажного дома. Подробности сообщаются на сайте ИД «Пресса».

По словам сотрудника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Алексея Корнюхина, пожар устроил 45-летний мужчина, у которого в феврале этого года сгорела квартира. В том пожаре он получил серьезные ожоги.

Причиной возгорания 26 апреля стала неосторожность при курении. В квартире выгорело около 7 кв. м, в ней никто не жил.