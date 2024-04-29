В Рыбном у 40-летней женщины во время отдыха украли телефон

Сотрудники полиции раскрыли кражу, которая произошла на берегу водоема в Рыбном. Подробности сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники полиции раскрыли кражу, которая произошла на берегу водоема в Рыбном. Подробности сообщает пресс-служба регионального УМВД.

40-летняя женщина отдыхала с друзьями. По возвращении домой она захотела воспользоваться мобильным телефоном, но не нашла его.

Оперативники установили личности приятелей, которые были с женщиной в день пропажи гаджета.

Также, по словам очевидца, на окраине Рязани неизвестный мужчина предлагал с рук купить телефон по заниженной стоимости. Внешность продавца оказалась схожа с приметами одного из друзей заявительницы.

Мужчину нашли и задержали, похищенный мобильный изъяли.

По предварительной информации, во время отдыха в компании 35-летний рыбновец заметил, что его приятельница отвлеклась на разговор с подругами. Убедившись, что никто за ним не наблюдает, злоумышленник забрал телефон. Сбыть гаджет он не успел.

Возбуждено уголовное дело о краже.