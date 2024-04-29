В рязанском баре и двух магазинах незаконно торговали алкоголем
В Рязани обнаружили нарушения при продаже алкоголя в баре на улице Зубковой и в магазине на улице Новаторов. В Рязанском районе пресекли аналогичное нарушение в торговом заведении в поселке Варские.
В Рязанской области нашли нарушения в торговле алкоголем. Об этом
Полицейские проверили работу торговых заведений. В Рязани обнаружили нарушения при продаже алкоголя в баре на улице Зубковой и в магазине на улице Новаторов. В Рязанском районе пресекли аналогичное нарушение в торговом заведении в поселке Варские.
Как рассказали в ведомстве, из незаконного оборота изъяли 59 литров спиртного.
Возбуждены административные дела по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ и по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ.