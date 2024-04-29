Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
16°
Втр, 30
19°
Срд, 01
17°
ЦБ USD 91.78 -0.23 28/04
ЦБ EUR 98.03 -0.69 28/04
Нал. USD 92.86 / 75.07 29/04 17:24
Нал. EUR 100.01 / 90.77 29/04 17:24
Новости
Итоги года New
Публикации
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
3 235
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
8 492
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
28 698
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
53 877
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В рязанском баре и двух магазинах незаконно торговали алкоголем
В Рязани обнаружили нарушения при продаже алкоголя в баре на улице Зубковой и в магазине на улице Новаторов. В Рязанском районе пресекли аналогичное нарушение в торговом заведении в поселке Варские.

В Рязанской области нашли нарушения в торговле алкоголем. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские проверили работу торговых заведений. В Рязани обнаружили нарушения при продаже алкоголя в баре на улице Зубковой и в магазине на улице Новаторов. В Рязанском районе пресекли аналогичное нарушение в торговом заведении в поселке Варские.

Как рассказали в ведомстве, из незаконного оборота изъяли 59 литров спиртного.

Возбуждены административные дела по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ и по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ.