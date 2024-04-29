В Рязани возле Торгового городка демонтировали металлические гаражи

Администрация Рязани оказала помощь владельцам в вывозе и перемещении личного имущества, им предложили места для законного размещения гаражей.

В Рязани недалеко от Торгового городка убрали металлические гаражи. Демонтаж незаконно установленных металлических гаражей начался еще 18 апреля, сообщается на сайте мэрии.

Решение приняли, чтобы освободить муниципальную землю от незаконно установленных конструкций.

Объекты были размещены без оформления. Администрация Рязани оказала помощь владельцам в вывозе и перемещении личного имущества, им предложили места для законного размещения гаражей.

Все гаражи уже демонтированы. В этих границах, планируется благоустройство территории в соответствии с концепцией развития Торгового городка.