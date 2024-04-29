В Рязани неизвестные разрисовали кузов «ГАЗели» и двери подъездов

Инцидент произошел на улице Новоселов, дом № 7.

В Рязани неизвестные разрисовали кузов «ГАЗели» и двери подъездов. Об этом сообщили в Telegram-канале «Типичная Рязань».

Инцидент произошел на улице Новоселов, дом № 7, корпуса 1, 2.

«Были разрисованы тег-маркером двери подъездов, электроподстанция и даже ГАЗель. УК не успевает закрашивать, недавно прошел субботник все убрали, почистили, покрасили. И вот такое свинство», — написала рязанка.

По ее словам, о произошедшем уже сообщили в полицию.

Фото: «Типичная Рязань»