В Ростовской области арестовали мужчину за убийство несовершеннолетней

В Ростовской области арестовали мужчину за убийство несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью в субботу, 27 апреля. Подозреваемый стоял на дороге и выстрелил из огнестрельного оружия в проезжающий автомобиль, в котором были 18-летний молодой человек и его 17-летняя знакомая.

С полученными огнестрельными ранениями несовершеннолетнюю доставили в больницу, где она скончалась.

В Цимлянске в понедельник, 29 апреля, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Его отправили в следственный изолятор до 27 июня 2024 года.

Отмечается, что мужчина дал следователям показания на месте преступления. Он рассказал, с какой точки стрелял, а также где находилась машина с девушкой и ее знакомым. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото и видео: «Ростовский Следком»