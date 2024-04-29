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В России переплата по ипотеке вырастет более чем в два раза
После отмены ипотеки с господдержкой доступность кредитов для покупки жилья может резко сократиться для тех, кто не попадет под условия целевых льготных программ.

После отмены ипотеки с господдержкой доступность кредитов для покупки жилья может резко сократиться для тех, кто не попадет под условия целевых льготных программ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на федеральную компанию «Этажи».

Исполнительный директор Регина Дыдалина отметила, что сейчас интерес к ипотеке с господдержкой достаточно высок. На первичном рынке ее доля превышает 40 процентов, а в сегменте загородной недвижимости — 10,2 процента. Эксперт отметила, что особенность программы в том, что она почти не имеет ограничений в отношении заемщиков и является единственной возможностью кредитовать строительство дома своими силами.

Для тех, кто не попадает под условия других льготных ипотечных программ или собирался строить индивидуальный дом, завершение ипотеки с господдержкой будет значительно снижать доступность кредитов.

Например, сейчас платеж по такому кредиту при стоимости строительства дома или покупке квартиры на 5 млн рублей со ставкой по ипотеке с господдержкой составляет всего 25 645 рублей, однако под рыночную ставку ежемесячный платеж будет составлять 47 846 рублей. Общая переплата за весь период пользования кредитом, таким образом, увеличится на 139 процентов, в 2,39 раза.

«Доступность заемных средств очень резко снизится, чтобы получить тот же размер ежемесячных платежей как по ипотеке с господдержкой, при нынешней стандартной ставке 16,3% конечная цена квартиры или строящегося дома должна быть ниже почти на треть», — отметила Дыдалина.