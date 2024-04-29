В России переплата по ипотеке вырастет более чем в два раза

После отмены ипотеки с господдержкой доступность кредитов для покупки жилья может резко сократиться для тех, кто не попадет под условия целевых льготных программ.

После отмены ипотеки с господдержкой доступность кредитов для покупки жилья может резко сократиться для тех, кто не попадет под условия целевых льготных программ. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на федеральную компанию «Этажи».

Исполнительный директор Регина Дыдалина отметила, что сейчас интерес к ипотеке с господдержкой достаточно высок. На первичном рынке ее доля превышает 40 процентов, а в сегменте загородной недвижимости — 10,2 процента. Эксперт отметила, что особенность программы в том, что она почти не имеет ограничений в отношении заемщиков и является единственной возможностью кредитовать строительство дома своими силами.

Для тех, кто не попадает под условия других льготных ипотечных программ или собирался строить индивидуальный дом, завершение ипотеки с господдержкой будет значительно снижать доступность кредитов.

Например, сейчас платеж по такому кредиту при стоимости строительства дома или покупке квартиры на 5 млн рублей со ставкой по ипотеке с господдержкой составляет всего 25 645 рублей, однако под рыночную ставку ежемесячный платеж будет составлять 47 846 рублей. Общая переплата за весь период пользования кредитом, таким образом, увеличится на 139 процентов, в 2,39 раза.

«Доступность заемных средств очень резко снизится, чтобы получить тот же размер ежемесячных платежей как по ипотеке с господдержкой, при нынешней стандартной ставке 16,3% конечная цена квартиры или строящегося дома должна быть ниже почти на треть», — отметила Дыдалина.