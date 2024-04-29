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В Москве спустя 12 лет раскрыли убийство девушки

В Москве спустя 12 лет раскрыли убийство девушки. Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

Инцидент произошел 1 января 2012 года на территории Измайловского парка культуры и отдыха в Москве. Тогда обнаружили тело 29-летней девушки со следами насильственной смерти.

Злоумышленника по горячим следам не задержали. Однако по результатам экспертизы нашли генотип мужского пола. Правоохранители установили, что биологические следы принадлежат 61-летнему ранее судимому мужчине.

Злоумышленника задержали. Он рассказал, что в новогоднюю ночь в состоянии алкогольного опьянения познакомился с женщиной и пошел с ней в парк. Там произошел конфликт. Обвиняемый избил пострадавшую и задушил.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»