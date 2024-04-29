В Карачаево-Черкесии вооруженные люди напали на наряд ДПС

Пятеро нападавших боевиков ликвидированы на месте. Они опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции 22 апреля.

В ночь на понедельник, 29 апреля, в Карачаево-Черкесии произошло вооруженное нападение на наряд ДПС. Пятеро нападавших боевиков ликвидированы на месте. Они опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции 22 апреля, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК РФ.

Также уточняется, что в результате боестолкновения погибли двое сотрудников полиции УМВД по Курганской области, ранены четверо правоохранителей. Возбуждено уголовное дело.

Следователи и криминалисты выехали на место происшествия, изъято несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасов, самодельных взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что 22 апреля злоумышленник в Карачаево-Черкесии открыл стрельбу по полицейским и похитил оружие. Двое пострадавших скончались на месте, третий госпитализирован, было возбуждено уголовное дело. Была установлена причастность пятерых местных жителей к нападению на полицейских, их объявляли в розыск.