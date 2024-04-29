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В Ермишинском районе в доме мужчины нашли почти 2 килограмма марихуаны
Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков получили информацию, что 28-летний житель Ермишинского района, работающий в Рязани, может хранить при себе растительные наркотики.

В селе Надежка Ермишинского района полицейские изъяли из дома мужчины более 1800 граммов марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков получили информацию, что 28-летний житель Ермишинского района, работающий в Рязани, может хранить при себе растительные наркотики.

Мужчину остановили на окраине Рязани, при личном досмотре у него нашли сверток с высушенными фрагментами растений. Экспертиза установила, что там 55 граммов марихуаны.

При обследовании дома в селе Надежка обнаружили пакеты с растениями, всего там хранилось 1827 граммов марихуаны. Наркотик изъяли, а злоумышленника задержали.

По предварительной информации, в прошлом году мужчина незаконно вырастил на приусадебном участке наркосодержащие растения и приготовил марихуану, которую употреблял сам. Остальное он спрятал.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.