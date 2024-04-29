Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
16°
Втр, 30
19°
Срд, 01
17°
ЦБ USD 91.78 -0.23 28/04
ЦБ EUR 98.03 -0.69 28/04
Нал. USD 93.28 / 93.80 29/04 17:44
Нал. EUR 101.17 / 101.70 29/04 17:44
Новости
Итоги года New
Публикации
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
3 333
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
8 594
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
28 791
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
54 250
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Столтенберг: страны НАТО должны вооружать Украину в приоритетном порядке
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса должны вооружать Украину в приоритетном порядке. Наряду с этим он сообщил, что Украина станет членом НАТО, когда для этого наступит подходящее время.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса должны вооружать Украину в приоритетном порядке. Его слова передало издание «RT на русском».

«Страны — участницы Североатлантического альянса должны в приоритетном порядке передавать вооружение Украине, — сказал Столтенберг.

Кроме того, генсек альянса отметил, что Украина станет членом НАТО, когда наступит подходящее время.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс помогает Украине уничтожить боевой потенциал РФ.