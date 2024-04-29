Столтенберг: страны НАТО должны вооружать Украину в приоритетном порядке

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса должны вооружать Украину в приоритетном порядке. Наряду с этим он сообщил, что Украина станет членом НАТО, когда для этого наступит подходящее время.