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Генсек НАТО заявил, что альянс помогает Украине уничтожить боевой потенциал РФ
Он добавил, что ни один военнослужащий альянса для этого не используется.

Генсек НАТО заявил, что альянс помогает Украине уничтожить боевой потенциал РФ. Об этом сообщает RT.

«Поддерживая Украину, мы помогаем ей уничтожить боевой потенциал России, который может угрожать нам», — заявил Йенс Столтенберг.

Он добавил, что ни один военнослужащий альянса для этого не используется.

Ранее он сказал, что НАТО нужно готовиться к затяжному конфликту на Украине.