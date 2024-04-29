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Скончалась актриса из фильма «Карнавальная ночь» Зоя Зелинская
Актриса умерла на 95 году жизни. Всего на ее счету 35 ролей в фильмах и сериалах.

Скончалась актриса из фильма «Карнавальная ночь» Зоя Зелинская. Об этом сообщили в пресс-службе Московского театра сатиры, где она проработала 70 лет.

Актриса умерла на 95 году жизни. Причина смерти не указана.

Зелинская играла в спектаклях «Грустно, но смешно», «Как пришить старушку», «Клоп», «Баня», «Мистерия-буфф», «Дамоклов меч», «А был ли Иван Иванович?», «Трехгрошовая опера», «Дом, где разбиваются сердца», «Самоубийца», «Идеальный муж», «Будем знакомы», «Где мы…».

Всего на ее счету 35 ролей в фильмах и сериалах.

В пресс-службе театра добавили, что о дате и месте прощания объявят позже.

Фото: kino-teatr.ru