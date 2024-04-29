Рязанцы пожаловались на мотоциклистов, устроивших гонки в Солотче

Рязанцы пожаловались на мотоциклистов, устроивших гонки в Солотче. Как рассказали очевидцы РЗН. инфо, неофициальный заезд начинался от санатория «Сосновый бор».

В понедельник, 29 апреля, рязанцы пожаловались на мотоциклистов, устроивших гонки в Солотче. Как рассказали очевидцы РЗН. инфо, неофициальный заезд начинался от санатория «Сосновый бор».

В несанкционированных гонках участвовало около 20 человек. Они распугали гуляющих людей, нескольких чуть не сбили.