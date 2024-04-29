Российские войска освободили Семеновку в ДНР
Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».
Российские войска освободили Семеновку в ДНР. Об этом в понедельник, 29 апреля,
По данным ведомства, населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».
Они нанесли поражение формированиям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наемников «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное ДНР.