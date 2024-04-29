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На Солотчинском шоссе легковушка врезалась в «КамАЗ»
В Рязани в понедельник, 29 апреля, легковушка въехала в «КамАЗ». Об этом сообщается в телеграм-канале «Рязинформбюро».

В Рязани в понедельник, 29 апреля, легковушка въехала в «КамАЗ». Об этом сообщается в телеграм-канале «Рязинформбюро».

"Перед заправкой «Спецнефтепродукта» на дороге в Солотчу из Рязани легковушка из Марий Эл попыталась проехать насквозь дорожную спецтехнику. Не получилось. Движение на этом участке немного затруднено", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне возле ТЦ «Круиз» столкнулись легковушка и фура.