В Волгограде пенсионерка организовала банду и оформила кредиты на 1 миллиард рублей

Четверо знакомых женщины подыскивали людей, желающих получить кредиты в банках.

В Волгограде задержали 68-летнюю пенсионерку, которая создала преступную группу и оформляла кредиты. Общая сумма составила почти миллиард рублей, сообщила в своем Telegram -канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Четверо знакомых женщины подыскивали людей, желающих получить кредиты в банках. Участники ОПГ забирали половину от суммы взятых на их «клиентов» кредитов, обещая вовремя погасить задолженность перед финансовыми организациями. Из этих средств они закрывали ранее появившиеся долги, а после искали новых жертв.

С 2022 года по настоящее время соучастники привлекли около 1 миллиарда рублей, отметила Волк.

Возбуждены уголовные дела по статье о незаконной банковской деятельности. Во время обысков нашли 13 дорогих автомобилей и изъяли почти 30 миллионов рублей.