В Рязанской области сотрудника ветеринарной станции осудили за получение взяток

Суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника одной из ветеринарных станций региона. Он признан виновным в получении взяток в значительном размере и служебном подлоге, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

Суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника одной из ветеринарных станций региона. Он признан виновным в получении взяток в значительном размере и служебном подлоге, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

Следствием и судом установлено, что с февраля 2019 года по февраль 2023 года сотрудник ветстанции получил от индивидуальных предпринимателей более 350 тысяч рублей взяток за выдачу ветеринарных сопроводительных документов на мясо и мясную продукцию, содержащих заведомо ложные сведения о факте проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

Виновному назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом 600 тысяч рублей. Также осужденный на 4 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в области ветеринарии на госслужбе и в органах местного самоуправления.