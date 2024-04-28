В Рязани пропала 87-летняя женщина

В Рязани пропала Зинаида Павловна Котельникова 1936 года рождения. С 27 апреля ее местонахождение неизвестно, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

В Рязани пропала Зинаида Павловна Котельникова 1936 года рождения. С 27 апреля ее местонахождение неизвестно, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

Приметы женщины: рост 152 см, нормального телосложения, седые волосы, на концах рыжие, зеленые глаза.

Одежда: бежевая куртка, черные брюки, черные туфли, коричневый берет.