В Рязани на улице Электрозаводской женщина выбрасывала из окна вещи

В Рязани на улице Электрозаводской сняли на видео женщину, которая кричала и выбрасывала из окна многоэтажки различные предметы. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Рязань».

В Рязани на улице Электрозаводской сняли на видео женщину, которая кричала и выбрасывала из окна многоэтажки различные предметы. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Рязань».

"Женщина с возможными психическими отклонениями кричала из окна, что ее заперли, и выбрасывала из окна различные предметы. Улица Электрозаводская, 79″, — сообщается в посте.

Очевидец добавил, что на место вызвали полицию.