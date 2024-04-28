В России сократили срок выдачи препаратов детям с редкими заболеваниями

Детей с орфанными заболеваниями будут обеспечивать лекарствами в течение нескольких дней с момента определения потребности. Об этом сообщается в Telegram-канале Правительства РФ.

Детей с орфанными заболеваниями будут обеспечивать лекарствами в течение нескольких дней с момента определения потребности. Об этом сообщается в Telegram-канале Правительства РФ.

«Правительство урегулировало порядок обеспечения подопечных фонда „Круг добра“ лекарствами из резерва, который формируется на базе региональных и федеральных медицинских организаций. Теперь препараты будут предоставлять в течение нескольких дней с момента определения потребности», — уточняется в сообщении.

Сообщается, что врачебная комиссия медицинской организации должна сформировать заявку в срок до двух рабочих дней. Экспертный совет фонда должен принять решение о выдаче препарата в течение трех рабочих дней.

Фонд создан в 2021 году по инициативе президента России.