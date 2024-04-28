В Омске два пассажира моторной лодки погибли при столкновении с причалом

Авария произошла вечером в субботу, 27 апреля, в акватории реки Иртыш около острова Самарский. На борту находились два пассажира.

В Омске два человека погибли при столкновении моторной лодки с причалом. Об этом сообщили в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Авария произошла вечером в субботу, 27 апреля, в акватории реки Иртыш около острова Самарский. На борту находились два пассажира.

«Произошло столкновение моторной лодки с двумя пассажирами на борту с плавающим сооружением, обеспечивающим стоянку судов», — говорится в сообщении.

Проводится проверка.