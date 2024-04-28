В Челябинске 14-летняя девочка упала со скалы и разбилась насмерть

Об этом сообщает в воскресенье, 28 апреля, региональная поисково-спасательная служба.

В Челябинской области пропавшую школьницу нашли погибшей. Она разбилась, сорвавшись со скалы на Айских притесах. Об этом сообщает в воскресенье, 28 апреля, региональная поисково-спасательная служба.

Девочку из города Сатки искали с 26 апреля. Тело нашли вечером 27 апреля у подножья стометровой скалы на берегу реки Ай.

Труп лежал в труднодоступном месте на каменистом участке берега. Спасатели подняли его при помощи альпинистского снаряжения.

Уточняется, что место обнаружения погибшей находится в отдалении от туристических стоянок. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.